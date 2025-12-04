DAX aktuell

Der DAX dürfte sich am Donnerstag erneut an einer Erholung versuchen und nimmt dabei wohl die runde Marke von 23.800 Punkten ins Visier.

Nach anfänglichen Gewinnen hatte der DAX den Mittwochshandel um marginale 0,07 Prozent leichter bei 23.693,71 Punkten beendet. Am Donnerstag dürfte sich der deutsche Leitindex nun einmal mehr an einem Anstieg versuchen: Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen um 0,5 Prozent höheren Start bei 23.803 Punkten.

Am Mittwoch war der DAX zwischenzeitlich bereits auf 23.838 Punkte gestiegen und hatte damit den schwachen Monatsstart wieder aufgeholt. Letztlich schmolz das Kursplus aber wieder zusammen. Mit leichten Gewinnen an der Wall Street am Vorabend startet das deutsche Börsenbarometer nun aber einen neuen Anlauf.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Indexanpassungen in zweiter und dritter Reihe - Keine Änderungen im DAX

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen noch im Dezember zahlreiche Wechsel an. In den MDAX werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen. Außerdem sind ab dem 22. Dezember der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen tonies, der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO und PSI Software im SDAX enthalten. Verlassen müssen den SDAX dann LPKF, STRATEC, thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire.

Dies teilte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mit. Im DAX bleibt alles unverändert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires