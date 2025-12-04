Aktien im Fokus: Design-Experte von Apple wechselt zu Meta
Der Designer, der für die Bedienung von Apple-Produkten zuständig ist, wechselt zum Facebook-Konzern Meta.
Werte in diesem Artikel
Alan Dye soll an Geräten für die Ära Künstlicher Intelligenz arbeiten, wie Metas Technikchef Andrew Bosworth auf der Plattform X schrieb.
Dye verantwortete zuletzt unter anderem die neue Optik der Apple-Betriebssysteme mit ihren teilweise durchsichtigen Bedienelementen und Fenstern. Das im Herbst eingeführte Design mit dem Namen "Liquid Glass" (flüssiges Glas) sorgte teils auch für Kritik, weil damit Text in manchen Situationen schwieriger zu lesen ist. Zusammen mit Dye wechselt auch Apple-Designer Billy Sorrentino zu Meta.
Apple gab bekannt, dass Steve Lemay die Führung des Design-Teams übernehmen werde. Er war einst schon an der Entwicklung des ersten iPhones beteiligt gewesen.
Technik für KI-Ära
Meta-Manager Bosworth schrieb, man sei an einem Wendepunkt angelangt, an dem künftige KI-Geräte "grundlegend verändern werden, wie wir mit Technologie interagieren". Mit dieser Zielsetzung dürfte Dye in den kommenden Jahren gegen seinen ehemaligen Chef Jony Ive antreten.
Ive, der bei Apple das Design von iPhone, iPad und verschiedenen Mac-Computern prägte, arbeitet inzwischen an KI-Geräten für den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Über die geplante Technik ist bislang kaum etwas bekannt. Eine Theorie in der Branche ist aber, dass KI, die sich mit Nutzern unterhalten und mit Hilfe von Kameras deren Umgebung erfassen kann, radikal neue Geräte ermöglichen wird. Einige Experimente in diese Richtung schlugen aber bereits fehl.
Fokus auf Brillen
Meta setzt dabei bisher auf Kameras in Brillengestellen, die Künstlicher Intelligenz des Konzerns mehr Kontext geben sollen. Nutzer können die KI-Software damit zum Beispiel dazu befragen, was sie gerade vor sich sehen. Seit einigen Monaten verkauft Meta auch eine Brille, die Informationen auf einem kleinen Display einblenden kann. Konkurrent Google zeigte bereits ebenfalls Prototypen eines solchen Geräts. Auch Apple soll daran arbeiten - brachte aber zunächst das 3.700 Euro teure Headset Vision Pro heraus, das die Umgebung mit Kameras erfassen und auf Displays vor den Augen wiedergeben kann.
/so/DP/zb
MENLO PARK/CUPERTINO (dpa-AFX)
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alphabet C (ex Google) News
Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen