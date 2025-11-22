DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
Apple Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Lieferzeiten für die Produkte des iPhone-Herstellers aus. Die Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie hätten sich um drei Tage verkürzt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock

