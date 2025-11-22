Apple Aktie
Marktkap. 3,48 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Lieferzeiten für die Produkte des iPhone-Herstellers aus. Die Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie hätten sich um drei Tage verkürzt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1000 Words / shutterstock
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 271,49
|Abst. Kursziel*:
12,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 271,19
|Abst. Kursziel aktuell:
12,47%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
