Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 278,58 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 278,58 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 280,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 275,27 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 2.864.011 Aktien.

Am 25.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 272,00 USD.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,97 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,23 USD je Apple-Aktie belaufen.

