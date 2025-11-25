Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 278,58 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 278,58 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 280,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 275,27 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 2.864.011 Aktien.
Am 25.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 272,00 USD.
Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,97 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,23 USD je Apple-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Ein ETF reicht nicht? So bauen Anleger ihr Portfolio richtig auf
NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen