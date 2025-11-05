Apple Aktie
Marktkap. 3,47 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein möglicher Deal mit der Google-KI Gemini könnte Apples Siri beim Aufholen im Bereich Künstliche Intelligenz helfen und obendrein die Bande zwischen beiden Firmen stärken, schrieb Samik Chatterjee am Mittwoch anlässlich entsprechender Pressemeldungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 270,14
|Abst. Kursziel*:
12,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 269,41
|Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG