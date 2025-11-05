DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,99 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
Apple Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein möglicher Deal mit der Google-KI Gemini könnte Apples Siri beim Aufholen im Bereich Künstliche Intelligenz helfen und obendrein die Bande zwischen beiden Firmen stärken, schrieb Samik Chatterjee am Mittwoch anlässlich entsprechender Pressemeldungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Apple Inc. zu myNews hinzufügen