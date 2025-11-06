DAX23.850 -0,8%Est505.625 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,82 -3,8%Nas23.301 -0,9%Bitcoin89.034 -1,5%Euro1,1532 +0,3%Öl63,18 -0,6%Gold3.983 +0,1%
Einstufungen

So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein

06.11.25 16:21 Uhr
Lohnt sich ein Einstieg? Experten-Meinung zur DocMorris-Aktie im Oktober 2025 | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die DocMorris-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,09 CHF 0,05 CHF 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur DocMorris-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die DocMorris-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von DocMorris mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 8,629 CHF, was einem Anstieg von 3,11 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der DocMorris-Aktie von 5,520 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG8,00 CHF44,9317.10.2025
UBS AG5,50 CHF-0,3617.10.2025
UBS AG5,90 CHF6,8816.10.2025
Baader Bank10,00 CHF81,1616.10.2025
Jefferies & Company Inc.12,00 CHF117,3916.10.2025
Barclays Capital7,00 CHF26,8107.10.2025
Jefferies & Company Inc.12,00 CHF117,3907.10.2025

Redaktion finanzen.net

