DAX 23.623 -0,4%ESt50 5.359 -0,2%Top 10 Crypto 16,01 +4,1%Dow 45.410 -0,7%Nas 21.984 +0,5%Bitcoin 97.276 +2,0%Euro 1,1729 +0,2%Öl 67,03 +0,8%Gold 3.648 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Oracle 871460 RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie schüttelt Prognosesenkung schnell ab - Streichung tausender Stellen Novo Nordisk-Aktie schüttelt Prognosesenkung schnell ab - Streichung tausender Stellen
Nebius-Aktie schwankt nach Milliardenvertrag mit Microsoft - Analysten weiter optimistisch Nebius-Aktie schwankt nach Milliardenvertrag mit Microsoft - Analysten weiter optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DocMorris Aktie

Kaufen
Verkaufen
6,47 EUR -0,17 EUR -2,49 %
STU
6,10 CHF -0,15 CHF -2,32 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 319,56 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q6J0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0042615283

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

17:01 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,47 EUR -0,17 EUR -2,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach einem Treffen mit dem Chef der Online-Apotheke auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Finanzielle Disziplin sei ein wichtiges Thema für den Konzernchef, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auch mit Blick auf die ambitionierten Ergebnisziele für 2026 und 2027./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,08 CHF		 Abst. Kursziel*:
97,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
96,72%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,97 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

17:01 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 DocMorris Sell UBS AG
20.08.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net So stuften die Analysten die Saint-Gobain-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones Saint Gobain-Aktie mit Verlusten: Saint Gobain-Tochter veräußert Immobilie in Australien
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Saint-Gobain auf 'Kaufen' - Fairer Wert 108 Euro
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
Zacks TotalEnergies Inks a Renewable Electricity PPA With Saint-Gobain
Benzinga TotalEnergies Locks In Renewable Electricity Supply Deal With Saint-Gobain
RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen