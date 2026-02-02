DAX24.216 +1,8%Est505.872 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +4,6%Nas22.823 +1,4%Bitcoin62.991 +7,1%Euro1,1637 +0,2%Öl80,90 -1,3%Gold5.148 +1,2%
Aktien Schweiz auf breiter Front erholt

04.03.26 17:51 Uhr
DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Mittwoch im Einklang mit den europäischen Pendants zu einer ersten Erholung nach den jüngsten kräftigen Verlusten in Reaktion auf den Ausbruch des Kriegs in Nahost gekommen. Hilfreich war dabei ein zunächst beendeter Anstieg der Energiepreise. Dazu trug US-Präsident Trump mit der Aussage bei, um jeden Preis den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen und Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren. Zuletzt hatte Iran die ebenso enge wie wichtige Durchfahrtsstraße blockiert. Dazu gesellten sich im Nachmittagshandel Gerüchte, dass Iran Offenheit signalisiert habe für Gespräche über einen Waffenstillstand.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.511 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,62 (Dienstag: 34,85) Millionen Aktien.

Tagesverlierer waren Givaudan mit einem Minus von 1,4 Prozent. Hier dürfte der etwas enttäuschende Ausblick des deutschen Wettbewerbers Symrise belastet haben, worauf Symrise um über 4 Prozent nachgaben.

Zu den wenigen Verlieren gehörte das Schwergewicht Nestle mit einem Minus von 0,8 Prozent. Die als defensiv geltende Aktie des Nahrungsmittelriesen hatte sich an den vergangenen Tagen aber auch vergleichsweise gut gehalten. Nestle soll derweil laut einem Bloomberg-Bericht Gespräche über einen möglichen Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an der US-Kaffeehauskette Blue Bottle Coffee führen.

SMI-Tagessieger waren Richemont mit einem Aufschlag von 2,3 Prozent. Alcon gewannen 2,0 Prozent. Hier sorgte eine bestätigte Kaufempfehlung von Goldman Sachs für zusätzlichen Rückenwind. Auch bei Temenos machten Marktteilnehmer eine Analystenstimme als Kurstreiber aus. Barclays erhöhte sein Votum für die Aktie des Softwareunternehmens auf Übergewichten. Hier ging es um 1,8 Prozent aufwärts,.

Ebenfalls in der zweiten Reihe gewannen Implenia 10 Prozent. Der Bau- und Immobiliendienstleister verdiente 2025 operativ mehr und erhöht die Dividende deutlich auf 1,40 von 0,90 Franken je Aktie. Für Docmorris ging es um 2,4 Prozent südwärts. Hier sorgte ein Kurseinbruch des deutschen Wettbewerbers Redcare nach einem enttäuschenden Ausblick für Verkäufe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 11:52 ET (16:52 GMT)

