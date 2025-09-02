DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.059 -0,5%Nas21.403 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Schwächende Signale

Redcare und DocMorris-Aktien fallen: Jefferies-Studie bremst die Euphorie

03.09.25 20:52 Uhr
Jefferies bremst die Erwartungen: Redcare und DocMorris-Aktien unter Druck | finanzen.net

Entmutigende Signale vom deutschen Markt haben die Aktien von Redcare Pharmacy und DocMorris am Mittwoch belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,32 CHF -0,18 CHF -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
73,65 EUR -4,55 EUR -5,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für die Redcare Pharmacy-Papiere ging es als Schlusslicht im MDAX via XETRA letztlich 5 Prozent abwärts auf 73,20 Euro, in der Schweiz büßten die Anteilsscheine von DocMorris via SIX schließlich 2,69 Prozent auf 6,32 Franken ein. Damit setzte sich für beide Online-Apotheken die jüngste Talfahrt fort.

Wer­bung

Jefferies-Analyst Martin Comtesse beobachtete nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli, dass diese im August verhalten ausgefallen seien. Bei Redcare sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent.

DocMorris hat im laufenden Jahr bereits fast 70 Prozent an Wert verloren, auch Redcare bleibt erheblich unter Druck. Seit dem im November erreichten Dreijahreshoch bei 171,40 Euro summieren sich die Verluste mittlerweile auf fast 57 Prozent. Charttechnisch sieht das Bild für beide Aktien äußerst trüb aus.

Bereits am Montagabend wurde bekannt, dass Redcare noch im September aus dem Stoxx Europe 600 Index (Stoxx Europe 600) herausfällt. Zu Wochenbeginn hatten außerdem die Analysten von Oddo BHF ihr Kursziel für die Online-Apotheke drastisch gesenkt. Schon seit Jahresbeginn lastet die Angst vor stärkerer Konkurrenz auf den Aktien. So wird spekuliert, dass in Deutschland künftig auch Drogerieketten in den Markt rund um Medikamente einsteigen könnten.

/niw/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com, Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
18:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
04.04.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen