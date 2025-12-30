AKTIE IM FOKUS: Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy vorbörslich belastet. Die Titel der Online-Apotheke drehten im Tradegate-Handel mit drei Prozent ins Minus, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten enttäuscht hatten.
Ihr jüngster Erholungsversuch stockt damit zumindest. Seit dem Jahreswechsel hatten die Papiere - wohl auch wegen Vorschusslorbeeren für die Eckdaten - sich noch erholt.
Analyst Martin Comtesse von Jefferies hatte sich am Vortag optimistisch geäußert, erkannte aber nun ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachließen.
Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden. Der Experte merkte noch an, dass der 2025 erzielte Umsatzanstieg in Widerspruch zur Kursentwicklung stehe, was Neubewertungspotenzial für 2026 verspreche./tih/mis/zb
