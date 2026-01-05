DAX 24.902 +0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.130 -0,1%Euro 1,1706 -0,2%Öl 62,09 +0,5%Gold 4.463 +0,4%
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Jefferies & Company Inc.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

12:36 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
68,85 EUR 0,30 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die bei der Online-Apotheke leicht rückläufige Nutzeraktivität bei E-Rezepten im Dezember entspreche den Erwartungen und spiegele die saisonalen Schwankungen und den typischen Rückgang während der Feiertage wider, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,55 €		 Abst. Kursziel*:
118,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
117,86%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

12:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
30.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
29.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester
finanzen.net MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Redemption of 2021/2028 convertible bond.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy opens new online pharmacy for the Austrian market in Czechia.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Dr. Björn Söder, buy
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy´s Managing Board: new CFO Hendrik Krampe. 
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: New CFO Hendrik Krampe.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: scaling Rx and strengthening operating cash generation with adj. EBITDA margin of 2.4% in Q3.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
