DocMorris Aktie
Marktkap. 391,8 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 17 auf 8,10 Franken mehr als halbiert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien durchwachsen ausgefallen, während der Wettbewerber Redcare in allen wichtigen Kennziffern besser abgeschnitten habe, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: DocMorris Hold
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
8,10 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,78 CHF
|Abst. Kursziel*:
19,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,71 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,70 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
