DocMorris Aktie
Marktkap. 320,89 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Im dritten Jahresviertel habe die Online-Apotheke moderate Verbesserungen zum Vorquartal verzeichnet, was die Wachstumsraten der elektronischen Rezepte betreffe, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Hold
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,18 CHF
|Abst. Kursziel*:
29,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,21 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
28,93%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,55 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|14:31
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|14:31
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG