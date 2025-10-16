DAX 23.914 -1,5%ESt50 5.622 -0,5%MSCI World 4.283 -0,2%Top 10 Crypto 14,34 -3,9%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.417 -2,1%Euro 1,1683 -0,1%Öl 61,10 +0,1%Gold 4.312 -0,3%
DocMorris Aktie

Kaufen
Verkaufen
6,63 EUR -0,56 EUR -7,72 %
STU
6,21 CHF -0,42 CHF -6,27 %
SWX
Marktkap. 320,89 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Deutsche Bank AG

DocMorris Hold

14:31 Uhr
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,63 EUR -0,56 EUR -7,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Im dritten Jahresviertel habe die Online-Apotheke moderate Verbesserungen zum Vorquartal verzeichnet, was die Wachstumsraten der elektronischen Rezepte betreffe, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,18 CHF		 Abst. Kursziel*:
29,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,21 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
28,93%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,55 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

14:31 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
12:21 DocMorris Sell UBS AG
16.10.25 DocMorris Sell UBS AG
16.10.25 DocMorris Add Baader Bank
16.10.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

dpa-afx E-Rezept bleibt Haupttreiber DocMorris-Aktie sehr stark: Im dritten Quartal weiter zugelegt - E-Rezept als Wachstumstreiber DocMorris-Aktie sehr stark: Im dritten Quartal weiter zugelegt - E-Rezept als Wachstumstreiber
finanzen.net SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich fester
EQS Group DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze
finanzen.net Kaum Veränderungen: SPI mittags unentschlossen
finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Gewinne in Zürich: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
EQS Group DocMorris grows 6.7 per cent in 2024 and accelerates Rx growth in the fourth quarter
