DocMorris Aktie

6,84 EUR +0,01 EUR +0,15 %
STU
6,43 CHF -0,06 CHF -0,93 %
SWX
Marktkap. 319,18 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 7 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Branchenempfehlung. Dabei setze sie vor allem auf Redcare Pharmacy, da die Online-Apotheke attraktiver bewertet sei und eine sauberere Bilanz aufweise als Konkurrent DocMorris./ag/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
6,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,44%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
6,43 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,95%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,60 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

