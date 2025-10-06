DocMorris Aktie
Marktkap. 319,18 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 7 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Branchenempfehlung. Dabei setze sie vor allem auf Redcare Pharmacy, da die Online-Apotheke attraktiver bewertet sei und eine sauberere Bilanz aufweise als Konkurrent DocMorris./ag/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
6,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,44%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
6,43 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,95%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,60 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
