6,94 EUR +0,11 EUR +1,61 %
STU
6,49 CHF +0,01 CHF +0,08 %
SWX
Marktkap. 319,18 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
ISIN CH0042615283

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

10:41 Uhr
DocMorris Buy
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,94 EUR 0,11 EUR 1,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

