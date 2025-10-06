DocMorris Aktie
Marktkap. 319,18 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Nach dem mauen August habe sich die Stimmung für die Online-Apotheken verbessert, was einen positiven Grundton für den restlichen Jahresverlauf setze, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er verwies darauf, dass die Zahl der monatlichen App-Nutzer bei Redcare und DocMorris gegenüber dem August um 12 Prozent gestiegen sei. Nach dem bestätigten Ausblick von Redcare sei das Vertrauen gestiegen. Wenn DocMorris Mitte Oktober solide Quartalszahlen vorlege, werde der Anlagehintergrund für die Branche zunehmend attraktiv./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,48 CHF
|Abst. Kursziel*:
85,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,49 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
84,90%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,97 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08.05.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|16.04.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|DocMorris Hold
|Warburg Research