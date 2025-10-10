DocMorris Aktie
Marktkap. 318,17 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Gegenüber dem zweiten Quartal habe es eine leichte Verbesserung gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Um die Skaleneffekte zu erreichen, müsse aber der Bekanntheitsgrad des E-Rezepts gesteigert werden./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,41 CHF
|Abst. Kursziel*:
87,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,69 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
79,51%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,60 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
