DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX volatil -- Wall Street in Grün -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt. Salesforce wird völlig unterschätzt.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DocMorris Aktie

Kaufen
Verkaufen
7,19 EUR +0,68 EUR +10,37 %
STU
6,69 CHF +0,52 CHF +8,43 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 318,17 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q6J0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0042615283

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

12:36 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
7,19 EUR 0,68 EUR 10,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Gegenüber dem zweiten Quartal habe es eine leichte Verbesserung gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Um die Skaleneffekte zu erreichen, müsse aber der Bekanntheitsgrad des E-Rezepts gesteigert werden./rob/bek/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,41 CHF		 Abst. Kursziel*:
87,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,69 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
79,51%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,60 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

12:56 DocMorris Sell UBS AG
12:56 DocMorris Add Baader Bank
12:36 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
07.10.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

dpa-afx E-Rezept bleibt Haupttreiber DocMorris-Aktie sehr stark: Im dritten Quartal weiter zugelegt - E-Rezept als Wachstumstreiber DocMorris-Aktie sehr stark: Im dritten Quartal weiter zugelegt - E-Rezept als Wachstumstreiber
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich fester
EQS Group DocMorris beschleunigt sequenzielles Rx-Wachstum und steigert Non-Rx-Umsätze
finanzen.net Kaum Veränderungen: SPI mittags unentschlossen
finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Gewinne in Zürich: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net SPI aktuell: SPI startet mit Gewinnen
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
EQS Group DocMorris grows 6.7 per cent in 2024 and accelerates Rx growth in the fourth quarter
RSS Feed
DocMorris AG (ex Zur Rose) zu myNews hinzufügen