Stabilus Aktie
Marktkap. 513,76 Mio. EURKGV 12,92 Div. Rendite 3,13%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Outperform
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
20,60 €
|Abst. Kursziel*:
118,45%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
20,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
118,98%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
