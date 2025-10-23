DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 14,28 -0,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.650 -0,8%Euro 1,1511 +0,1%Öl 63,80 +0,4%Gold 4.005 +0,6%
Top News
BVB-Aktie: Niederlage in Manchester - Can feiert Comeback BVB-Aktie: Niederlage in Manchester - Can feiert Comeback
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Stabilus Aktie

Marktkap. 513,76 Mio. EUR

KGV 12,92 Div. Rendite 3,13%
WKN STAB1L

ISIN DE000STAB1L8

Bernstein Research

Stabilus SE Outperform

08:11 Uhr
Stabilus SE Outperform
Stabilus SE
20,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Berichtssaison der Autozulieferer in Europa und den USA sei weit fortgeschritten, schrieb Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die meisten Lieferanten seien etwas anspruchsvoller geworden mit ihren Erwartungen an die Automobilproduktion in diesem Jahr, das für viele Zulieferwerte ein wohl starkes Börsenjahr werde. Die Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn seien aber zumeist nicht angehoben worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus Outperform

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,60 €		 Abst. Kursziel*:
118,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
20,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
118,98%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

08:11 Stabilus Outperform Bernstein Research
19.09.25 Stabilus Buy Warburg Research
05.08.25 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

