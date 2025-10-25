DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.710 +0,6%MSCI World 4.407 +0,8%Top 10 Crypto 15,79 +6,1%Nas 23.563 +1,5%Bitcoin 98.697 +0,3%Euro 1,1636 +0,1%Öl 66,25 +0,9%Gold 3.982 -2,4%
UBS AG

Apple Neutral

15:26 Uhr
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die iPhone-Nachfrage sei besser als erwartet, weshalb er seine Absatzprognosen erhöht habe, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies den verstärkten Werbeaktivitäten geschuldet und könnte bei einer Zurücknahme die Nachfrage wieder sinken lassen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

