RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 1035 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen um drei Prozent übertroffen worden. Die Bruttomarge sei mit rund 58 Prozent relativ solide./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.035,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
623,50 €
|Abst. Kursziel*:
66,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
631,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,03%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
772,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|08:56
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|02.10.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG