Zalando-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Plus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026
Profil

RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
631,00 EUR +11,50 EUR +1,86 %
STU
Marktkap. 7,08 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08:56 Uhr
RATIONAL Outperform
RATIONAL AG
RATIONAL AG
631,00 EUR 11,50 EUR 1,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 1035 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen um drei Prozent übertroffen worden. Die Bruttomarge sei mit rund 58 Prozent relativ solide./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.035,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
623,50 €		 Abst. Kursziel*:
66,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
631,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,03%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
772,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

08:56 RATIONAL Outperform Bernstein Research
14.10.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
02.10.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
02.10.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

