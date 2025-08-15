RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,33 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RATIONAL Underperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
644,50 €
|Abst. Kursziel*:
-6,90%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
651,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,90%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
769,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
