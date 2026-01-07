DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,1%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.360 -1,0%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,17 -0,4%Gold4.428 -0,6%
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 790 Euro

08.01.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
680,00 EUR 13,50 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat RATIONAL von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 780 auf 790 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, schrieb Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2028 liege nun 7 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

