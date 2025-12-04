RATIONAL Aktie
Marktkap. 6,99 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational am dritten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef des Großküchenausrüsters habe hinsichtlich der Wachstumsaussichten Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
780,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
625,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,80%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
626,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
|
Analyst Name:
Fraser Donlon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
771,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|13:41
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:41
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research