RATIONAL Aktie

Marktkap. 6,99 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

RATIONAL AG
626,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational am dritten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef des Großküchenausrüsters habe hinsichtlich der Wachstumsaussichten Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
780,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
625,00 €		 Abst. Kursziel*:
24,80%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
626,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
Analyst Name:
Fraser Donlon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
771,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

13:41 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
28.11.25 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.11.25 RATIONAL Neutral UBS AG
19.11.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net Lukrativer RATIONAL-Einstieg? MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten
TraderFox Big Call Screening: Amphenol, RATIONAL, ASML, Nasdaq
TraderFox Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
finanzen.net RATIONAL-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
TraderFox Stocks in Action: Init, EssilorLuxottica, EasyJet, Knorr-Bremse, Rational
TraderFox Rational ist für Investoren interessant. Warum Goldman Sachs für die Qualitätsaktie bullisch wird und 771 Euro als Ziel sieht.
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
