RATIONAL Aktie

684,50 EUR -1,00 EUR -0,15 %
STU
Marktkap. 7,78 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
684,50 EUR -1,00 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 780 auf 790 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, schrieb Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2028 liege nun 7 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
790,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
663,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
684,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
Analyst Name:
Fraser Donlon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
776,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

08.01.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 RATIONAL Buy UBS AG
08.12.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
05.12.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

