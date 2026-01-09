DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.865 +0,1%Euro1,1637 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
10.01.26 12:43 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Kursentwicklungen am Mittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,17 Prozent auf 90.667,25 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 90.513,85 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 30,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 auf. Es geht 0,28 Prozent auf 81,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 81,38 US-Dollar stand.

Daneben steigt Ethereum um 0,34 Prozent auf 3.094,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.083,57 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 0,65 Prozent auf 637,91 US-Dollar, nach 633,77 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 2,100 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,093 US-Dollar wert.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 450,83 US-Dollar am Vortag auf 457,92 US-Dollar nach oben (1,57 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3900 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3908 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2274 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2280 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2978 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2979 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,57 Prozent auf 900,73 US-Dollar, nach 895,67 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1405 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,1399 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 0,64 Prozent auf 136,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 135,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Avalanche-Kurs um 0,35 Prozent auf 13,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,78 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,12 US-Dollar am Vortag auf 13,16 US-Dollar nach oben (0,27 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,810 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 1,829 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com