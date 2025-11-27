RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,12 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Rational beim Kursziel von 771 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zentrales Argument für seine Kaufempfehlung sei, dass der Großküchenausrüster bis Mitte der 2030er Jahre ein prozentual hohes einstelliges Wachstum erzielen könne, schrieb Ope Otaniyi am Freitag. Er hält zudem den Margenkonsens für 2028 für zu niedrig. Obendrein seien Sonderausschüttungen möglich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
771,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
639,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,66%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
643,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,91%
|
Analyst Name:
Ope Otaniyi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
770,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|09:11
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
