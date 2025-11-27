DAX 23.756 -0,1%ESt50 5.650 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,72 +0,5%Gold 4.167 +0,2%
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet
Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung
RATIONAL Aktie

643,00 EUR +15,50 EUR +2,47 %
STU
Marktkap. 7,12 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Goldman Sachs Group Inc.

RATIONAL Buy

09:11 Uhr
RATIONAL Buy
RATIONAL AG
643,00 EUR 15,50 EUR 2,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Rational beim Kursziel von 771 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zentrales Argument für seine Kaufempfehlung sei, dass der Großküchenausrüster bis Mitte der 2030er Jahre ein prozentual hohes einstelliges Wachstum erzielen könne, schrieb Ope Otaniyi am Freitag. Er hält zudem den Margenkonsens für 2028 für zu niedrig. Obendrein seien Sonderausschüttungen möglich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
771,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
639,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,66%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
643,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,91%
Analyst Name:
Ope Otaniyi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
770,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

09:11 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.11.25 RATIONAL Neutral UBS AG
19.11.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 RATIONAL Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net Hochrechnung MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien.
dpa-afx RATIONAL-Aktie fester: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1.050 Euro - 'Outperform'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
