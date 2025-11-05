DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX knapp tiefer -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI
RATIONAL Aktie

666,00 EUR +46,50 EUR +7,51 %
STU
Marktkap. 7,08 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

UBS AG

RATIONAL Neutral

12:36 Uhr
RATIONAL Neutral
RATIONAL AG
666,00 EUR 46,50 EUR 7,51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Neutral

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
659,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
666,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
772,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

12:36 RATIONAL Neutral UBS AG
09:16 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08:56 RATIONAL Outperform Bernstein Research
14.10.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
02.10.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

dpa-afx Auf Kurs zu Jahreszielen RATIONAL-Aktie gibt Gas: Prognose bestätigt - Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten RATIONAL-Aktie gibt Gas: Prognose bestätigt - Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Abschläge
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau
dpa-afx ROUNDUP: Rational verdient mehr als gedacht - Aktie an MDax-Spitze
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der RATIONAL-Aktie angepasst
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
NewsBTC Analyst Reveals Rational Behind XRP Price Reaching $9.5 And $37.5
EQS Group EQS-News: Rational wins the Best Managed Companies Award for the third time
