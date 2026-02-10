DAX25.187 +1,3%Est506.083 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.253 +1,5%Euro1,1885 +0,1%Öl68,92 -1,0%Gold5.075 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Overweight-Einstufung

Heidelberg Materials-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

12.02.26 14:52 Uhr
Barclays Capital ändert die Perspektive: Neues Rating für Heidelberg Materials-Aktie | finanzen.net

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
201,10 EUR -13,30 EUR -6,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Expertengespräch zum Thema Zementpreise mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Tom Zhang berichtete am Mittwochabend von seinem Treffen mit Philipp Schadendorf, dem Chef des Betonherstellers Thomas. Der kurzfristige Preistrend bei Zement wirke positiv, schrieb der Experte. Die Komplexität des Emissionshandelssystems gebe zwar Anlass zur Sorge, doch die politischen Maßnahmen sollten nur langsam voranschreiten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:36 Uhr um 5,9 Prozent auf 200,80 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31,97 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 544.504 Heidelberg Materials-Aktien. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 10,0 Prozent ein.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
14:51Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
05.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
30.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:51Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
09.02.2026Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
05.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
30.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.12.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen