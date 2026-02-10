Overweight-Einstufung

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Expertengespräch zum Thema Zementpreise mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Tom Zhang berichtete am Mittwochabend von seinem Treffen mit Philipp Schadendorf, dem Chef des Betonherstellers Thomas. Der kurzfristige Preistrend bei Zement wirke positiv, schrieb der Experte. Die Komplexität des Emissionshandelssystems gebe zwar Anlass zur Sorge, doch die politischen Maßnahmen sollten nur langsam voranschreiten.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:36 Uhr um 5,9 Prozent auf 200,80 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31,97 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 544.504 Heidelberg Materials-Aktien. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 10,0 Prozent ein.

