Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 147,99 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard zog von den Neuigkeiten der US-Tochter ein ermutigendes Fazit und erwähnte auch noch gute Aussichten in Deutschland. Er kritisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der in den Aktien eingepreiste Abschlag zu ausgeprägt sei./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Telekom
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
38,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,44 €
|Abst. Kursziel*:
22,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
