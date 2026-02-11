DAX 25.188 +1,3%ESt50 6.073 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6760 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.295 +1,6%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 5.061 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie sackt ab und zieht VW & Co mit: Maue Geschäfte & US-Zölle sorgen für Gewinneinbruch Mercedes-Benz-Aktie sackt ab und zieht VW & Co mit: Maue Geschäfte & US-Zölle sorgen für Gewinneinbruch
Alte Skandale, neue Verluste: Wie Netflix-Dokus Aktienkurse drücken Alte Skandale, neue Verluste: Wie Netflix-Dokus Aktienkurse drücken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,55 EUR +1,06 EUR +3,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 147,99 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

12:56 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
31,55 EUR 1,06 EUR 3,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard zog von den Neuigkeiten der US-Tochter ein ermutigendes Fazit und erwähnte auch noch gute Aussichten in Deutschland. Er kritisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der in den Aktien eingepreiste Abschlag zu ausgeprägt sei./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
38,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,44 €		 Abst. Kursziel*:
22,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

08:36 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
27.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

dpa-afx Viertes Quartal T-Mobile US-Aktie trotzdem höher: Weniger Mobilfunkkunden als erwartet gewonnen T-Mobile US-Aktie trotzdem höher: Weniger Mobilfunkkunden als erwartet gewonnen
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie long: Neues Chartsignal
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag auf grünem Terrain
finanzen.net Zahlen von T-Mobile US verhelfen Deutsche Telekom-Aktie nach oben
Benzinga T-Mobile Calls Out Competitor&#39;s Device Push In Postpaid Growth Fight
MotleyFool T-Mobile US (TMUS) Q4 2025 Earnings Transcript
Zacks T-Mobile (TMUS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Benzinga Dow Jumps Over 200 Points; T-Mobile Earnings Top Views
Zacks T-Mobile (TMUS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
MarketWatch T-Mobile sees huge boom in phone subscribers, but here’s why the stock is falling
Benzinga Insights Ahead: T-Mobile US&#39;s Quarterly Earnings
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen