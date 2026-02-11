DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6770 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
EssilorLuxottica Aktie

265,20 EUR -16,20 EUR -5,76 %
STU
241,45 CHF +13,77 CHF +6,05 %
BRX
Marktkap. 115,55 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

13:16 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
265,20 EUR -16,20 EUR -5,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel attestierte dem Brillen- und Luxusgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung erneut herausragende Resultate. Diese hätten die schon hohen Erwartungen in einer beeindruckenden Art und Weise übertroffen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
264,90 €		 Abst. Kursziel*:
32,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
265,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
327,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

11.02.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
30.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx Smartbrillen-Boom EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv EssilorLuxottica-Aktie springt hoch: Plus bei Umsatz und Gewinn überrascht positiv
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica mit deutlichen Gewinnen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net Januar 2026: Experten empfehlen EssilorLuxottica-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 30.01.26
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie tiefer, Meta-Aktie im Blick: Klage wegen Smartglasses-Patenten
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
