EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 115,55 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel attestierte dem Brillen- und Luxusgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung erneut herausragende Resultate. Diese hätten die schon hohen Erwartungen in einer beeindruckenden Art und Weise übertroffen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
264,90 €
|Abst. Kursziel*:
32,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
265,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
327,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|11.02.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
