LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel attestierte dem Brillen- und Luxusgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung erneut herausragende Resultate. Diese hätten die schon hohen Erwartungen in einer beeindruckenden Art und Weise übertroffen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:37 / GMT

