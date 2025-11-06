DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Auf Kurs zu Jahreszielen

RATIONAL-Aktie gibt Gas: Prognose bestätigt - Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten

06.11.25 09:43 Uhr
RATIONAL-Aktie gibt Gas: Umsatz gestiegen - Prognose bestätigt | finanzen.net

Der Großküchen-Ausrüster RATIONAL sieht sich nach Zuwächsen bis Ende September auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
654,50 EUR 32,00 EUR 5,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Demnach soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, wie das im MDAX gelistete Unternehmen RATIONAL am Donnerstag in Landsberg mitteilte. Bei der Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), rechnet Finanzvorstand Jörg Walter weiter mit einem Wert zwischen 25 und 26 Prozent.

Wer­bung

Die Profitabilitätsprognose reflektiere die guten Geschäftsaussichten, das Margenniveau in den ersten neun Monaten sowie die erwarteten Effekte aus Zusatzzöllen und schwachen Fremdwährungen im vierten Quartal. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 918 Millionen Euro nach oben. Währungsbereinigt habe das Wachstum in den ersten neun Monaten zwischen 6 und 7 Prozent gelegen.

Das operative Ergebnis zog um drei Prozent auf etwas mehr als 234 Millionen Euro an. Die Marge ging leicht auf 25,5 Prozent zurück. Experten hatten mit einem Umsatzanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der operative Gewinn fiel etwas besser als erwartet aus.

Im XETRA-Handel klettert die RATIONAL-Aktie zeitweise um 7,12 Prozent auf 662,00 Euro.

/zb/he

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX)

