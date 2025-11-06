RATIONAL-Aktie gibt Gas: Prognose bestätigt - Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten
Der Großküchen-Ausrüster RATIONAL sieht sich nach Zuwächsen bis Ende September auf Kurs zu seinen Jahreszielen.
Werte in diesem Artikel
Demnach soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, wie das im MDAX gelistete Unternehmen RATIONAL am Donnerstag in Landsberg mitteilte. Bei der Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), rechnet Finanzvorstand Jörg Walter weiter mit einem Wert zwischen 25 und 26 Prozent.
Die Profitabilitätsprognose reflektiere die guten Geschäftsaussichten, das Margenniveau in den ersten neun Monaten sowie die erwarteten Effekte aus Zusatzzöllen und schwachen Fremdwährungen im vierten Quartal. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 918 Millionen Euro nach oben. Währungsbereinigt habe das Wachstum in den ersten neun Monaten zwischen 6 und 7 Prozent gelegen.
Das operative Ergebnis zog um drei Prozent auf etwas mehr als 234 Millionen Euro an. Die Marge ging leicht auf 25,5 Prozent zurück. Experten hatten mit einem Umsatzanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der operative Gewinn fiel etwas besser als erwartet aus.
Im XETRA-Handel klettert die RATIONAL-Aktie zeitweise um 7,12 Prozent auf 662,00 Euro.
/zb/he
LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere RATIONAL News
Bildquellen: RATIONAL
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:56
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.10.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|02.10.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen