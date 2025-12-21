DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +5,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.290 -0,2%Euro1,1715 ±0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Amazon-Aktie: Deutschland-Chef gibt Einblicke in Liefertrends Amazon-Aktie: Deutschland-Chef gibt Einblicke in Liefertrends
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Großer Stromausfall trifft San Francisco

21.12.25 17:31 Uhr

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - In großen Teilen der US-Stadt San Francisco ist der Strom stundenlang ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers Pacific Gas & Electric (PG&E) waren davon am Samstag zwischenzeitlich rund 130.000 Stromkunden betroffen - knapp ein Drittel der Gesamtzahl in der nordkalifornischen Metropole. Um 23.30 Uhr (Ortszeit) - etwa zehn Stunden nach Beginn des Problems - waren demnach noch rund 35.000 Anschlüsse ohne Strom. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.

Wer­bung

Der öffentliche Nahverkehr wurde erheblich gestört, wie der Katastrophenschutz von San Francisco auf der Plattform X mitteilte - demnach konnten mehrere Bahnlinien nicht fahren. Die Google-Schwesterfirma Waymo stellte den Dienst ihrer Robotaxis vorerst ein, wie Bürgermeister Daniel Lurie auf X bestätigte. Das San Francisco Ballet sagte eine für Samstagabend geplante Vorstellung des "Nussknackers" wegen des Stromausfalls ab.

"Wenn Sie zu Hause bleiben können, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie sicher, achten Sie auf Ihre Nachbarn und kümmern Sie sich umeinander", sagte Lurie. Der Demokrat riet den Bewohnern der Tech-Metropole außerdem, aus Sicherheitsgründen Taschenlampen statt Kerzen zu benutzen./nk/DP/he