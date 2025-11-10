RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,26 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
640,00 €
|Abst. Kursziel*:
64,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
636,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,96%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
775,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|02.10.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research