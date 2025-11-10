DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +0,0%Top 10 Crypto 14,62 -0,4%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.996 -0,7%Euro 1,1551 -0,1%Öl 63,79 -0,4%Gold 4.129 +0,3%
RATIONAL Aktie

636,50 EUR -3,00 EUR -0,47 %
FSE
Marktkap. 7,26 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08:01 Uhr
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
640,00 €		 Abst. Kursziel*:
64,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
636,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,96%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
775,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

