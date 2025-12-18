DAX23.996 +0,2%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +3,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.332 +1,4%Euro1,1723 -0,2%Öl59,66 -1,7%Gold4.328 -0,3%
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Douglas im Fokus
TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind
Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Rational auf 'Buy' - Ziel auf 785 Euro

18.12.25 11:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
652,00 EUR 21,50 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat RATIONAL von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben. Nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis des Großküchenausstatters inzwischen verbessert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde. Calvet hob deshalb seine Prognosen für Umsatz und Gewinn (EPS) bis zum Jahr 2029 an./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
10:21RATIONAL BuyUBS AG
08.12.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
05.12.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025RATIONAL OverweightBarclays Capital
28.11.2025RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:21RATIONAL BuyUBS AG
08.12.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
03.12.2025RATIONAL OverweightBarclays Capital
28.11.2025RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.12.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025RATIONAL NeutralUBS AG
19.11.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025RATIONAL HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
19.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

