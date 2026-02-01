DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 -7,3%Nas23.649 +0,8%Bitcoin67.064 +3,3%Euro1,1797 -0,5%Öl65,98 -6,7%Gold4.669 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Euro: Trump-Warnindikator auf neuem Hoch Euro: Trump-Warnindikator auf neuem Hoch
Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter Aktien von Infineon, ASML, SK hynix und Samsung erholen sich von Korrektur - Das steckt dahinter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Forscher kritisiert zu schnelle Warnstreiks und fordert Reformen

02.02.26 18:22 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Mobilitätsforscher Andreas Knie hat angesichts der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr vor einer überzogenen Nutzung des Streikinstruments gewarnt. Das Streikrecht gehöre zu den wirklichen Errungenschaften, und daran sollte auch nicht gerüttelt werden, sagte Knie im Podcast "Im Loop". "Aber um die Waffe scharf werden zu lassen oder scharf bleiben zu lassen, muss man es eben dosiert einsetzen." Zugleich sprach sich Knie für umfassende Reformen im öffentlichen Nahverkehr aus.

Wer­bung

Der aktuelle 24-Stunden-Warnstreik sei viel zu schnell eingesetzt worden, sagte der Experte vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. "Wenn zu schnell gestreikt wird, dann fehlt auch die Zustimmung. Dann geht die deutlich zurück." Aus Sicht von Knie hätten die Tarifpartner vor Warnstreiks in Verhandlungen ausloten sollen, wie ein langfristig geltender Zukunftspakt für den öffentlichen Personennahverkehr wirklich aussehe.

Experte: "Überbürokratische Struktur" im Nahverkehr

Knie betonte, im öffentlichen Personennahverkehr verdienten die unteren Lohngruppen nach wie vor zu schlecht. Das fahrende Personal sei sehr hohen Belastungen ausgesetzt - vor allem durch Schichten. Im Vergleich zu anderen Branchen mit Schichtarbeit werde im öffentlichen Nahverkehr nach wie vor weniger bezahlt. In mittleren und höheren Hierarchiestufen dagegen falle der Vergleich zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs aus.

Knie macht eine "überbürokratische Struktur im Nahverkehr" aus. Notwendig seien vor allem Abbau der Bürokratie, Abbau der Verkehrsverbünde, Abbau der Zweckverbünde, Abbau vieler administrativer Strukturen, sagte der Forscher dem Nachrichten-Podcast des Finanz- und Wirtschafts-Portals "Finanzfluss". Es reiche nicht, dass Kommunen regelmäßig mehr Geld vom Bund forderten. "Wir müssen auch die Struktur angreifen", sagte Knie. Der mittlere Bau, der Überbau müsse verkleinert werden: "Dann haben wir wieder mehr Geld, und dann können wir auch die Busfahrer ordentlich bezahlen."/nkl/sl/DP/nas