RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
660,00 EUR +3,00 EUR +0,46 %
STU
Marktkap. 7,69 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Goldman Sachs Group Inc.

RATIONAL Buy

13:26 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
660,00 EUR 3,00 EUR 0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 771 auf 776 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
776,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
656,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
660,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
775,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

13:26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.01.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 RATIONAL Buy UBS AG
08.12.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net RATIONAL-Investition im Blick MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
TraderFox Stocks in Action: Rational, Siemens Energy, PVA Tepla, Ryanair, Evotec
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
