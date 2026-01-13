RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,69 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 771 auf 776 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa widmete sich am Mittwoch der bevorstehenden Berichtssaison der europäischen Investitionsgüterbranche. Insgesamt erwartet sie wenig Veränderung gegenüber dem dritten Quartal./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
776,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
656,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
660,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
775,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|13:26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|08.12.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
