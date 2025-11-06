RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,03 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 816 auf 834 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überraschend gute Margen des Großküchenausrüsters sorgten für Erleichterung inmitten der Zollsorgen, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
834,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
635,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
638,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,62%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
773,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
