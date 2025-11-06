Barclays Capital

RATIONAL Overweight

14:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 816 auf 834 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überraschend gute Margen des Großküchenausrüsters sorgten für Erleichterung inmitten der Zollsorgen, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL