Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD
RATIONAL Aktie

Marktkap. 7,03 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Barclays Capital

14:51 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 816 auf 834 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überraschend gute Margen des Großküchenausrüsters sorgten für Erleichterung inmitten der Zollsorgen, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
834,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
635,00 €		 Abst. Kursziel*:
31,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
638,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,62%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
773,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

14:51 RATIONAL Overweight Barclays Capital
08:11 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
06.11.25 RATIONAL Neutral UBS AG
06.11.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
06.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Scout24, DHL Group, Freenet, RATIONAL und Zalando. Stocks in Action: Scout24, DHL Group, Freenet, RATIONAL und Zalando.
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt nachmittags nach
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Abschläge
dpa-afx RATIONAL-Aktie gibt Gas: Prognose bestätigt - Umsatzsteigerung in den ersten neun Monaten
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau
dpa-afx ROUNDUP: Rational verdient mehr als gedacht - Aktie an MDax-Spitze
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
NewsBTC Analyst Reveals Rational Behind XRP Price Reaching $9.5 And $37.5
EQS Group EQS-News: Rational wins the Best Managed Companies Award for the third time
