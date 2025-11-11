DAX23.957 ±-0,0%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,51 +0,7%Gold4.139 +0,6%
Analystenstimme

RATIONAL-Aktie fester: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1.050 Euro - 'Outperform'

11.11.25 11:57 Uhr
RATIONAL-Aktie höher: Kursfantasie - Bernstein traut Aktie über 1.000-Euro-Marke zu | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
641,50 EUR 2,00 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht für RATIONAL so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die Aktie von RATIONAL gewinnt auf XETRA zeitweise 0,70 Prozent auf 643,00 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

DatumRatingAnalyst
13:26RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
10:51RATIONAL HoldWarburg Research
08:01RATIONAL OutperformBernstein Research
10.11.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
07.11.2025RATIONAL OverweightBarclays Capital
