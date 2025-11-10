DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.384 +1,7%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,45 -0,4%Gold4.096 +2,4%
Verschobener Release

Take-Two-Aktie erholt sich etwas nach Kurseinbruch - Sorge um GTA VI-Abhängigkeit ebbt ab

10.11.25 17:06 Uhr
Nach Kurseinbruch: Anleger-Skepsis bei NASDAQ-Aktie Take-Two legt sich | finanzen.net

Nachdem Take-Two kürzlich seine Quartalszahlen vorgelegt hatte, knickte die Aktie ein. In der neuen Woche fassen die Anleger nun offenbar etwas Mut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Take Two
203,15 EUR 1,55 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Take-Two-Aktie verliert nach Quartalszahlen über 8 Prozent
• GTA VI-Erfolg bleibt kritischer Faktor für langfristige Unternehmensentwicklung
• Analysten sehen dennoch Aufwärtspotenzial

Operative Kennzahlen zeigen Erholung

Take-Two konnte im jüngsten Berichtszeitraum eine Umsatzsteigerung verbuchen und insbesondere im digitalen Bereich sowie bei laufenden Spiel- und Abo-Modellen Zuwächse verzeichnen. Die positiven Entwicklungen lassen erkennen, dass nicht allein zukünftige Blockbuster die Geschäftsentwicklung tragen, sondern auch etablierte Marken und wiederkehrende Erlösmodelle einen Beitrag leisten.

Der Game-Blockbuster bleibt das Zünglein an der Waage

Anleger straften die Aktie Ende vergangener Woche dennoch ab. So brach das Papier an der NASDAQ schlussendlich um 8,08 Prozent ein auf 232,00 US-Dollar. Auslöser dieses Kursrutsches war das Schwergewicht ­Grand Theft Auto VI, das das übergeordnete Thema im Hause Take-Two bleibt. Der ursprünglich geplante Release wurde erneut verschoben und in Aussicht gestellt, nun im Jahr 2026 zu erscheinen. Diese Entscheidung stieß bei Anlegern auf Skepsis, da damit erwartete Umsätze später realisiert werden und das Wachstumspotenzial sich verzögert. Die Verschiebung verdeutlicht, wie sehr das Unternehmen auf den Erfolg dieses Titels gesetzt hat - eine Abhängigkeit, die sowohl Chance als auch Risiko darstellt.

Take-Two-Aktie im Fokus

Zum Start in die neue Woche scheinen Anleger den ersten Schock verdaut zu haben. So gewinnt die Aktie zeitweise 1,49 Prozent auf 235,08 US-Dollar. Dabei bietet die aktuelle Situation durchaus Potenzial: Solide Zahlen und ein attraktives Launch-Ziel könnten mittelfristig eine deutliche Kursbewegung nach oben ermöglichen. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob Take-Two die Erwartungen erfüllen kann - und die Aktie welche Richtung einschlägt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Take Two und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen