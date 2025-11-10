DAX23.988 +1,8%Est505.662 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 +5,0%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.000 +1,4%Euro1,1570 +0,1%Öl63,94 +0,4%Gold4.101 +2,5%
Quartalsbilanz

Barrick Mining-Aktie gewinnt: Kräftiger Gewinnanstieg - Auch Umsatz zieht an

10.11.25 12:34 Uhr
Das Bergbauunternehmen Barrick Mining hat zum Wochenstart seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
29,93 EUR 1,37 EUR 4,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Jahresviertel hat sich der Gewinn von Barrick Mining positiv. Nach 0,28 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum lag das EPS nun bei 0,76 US-Dollar je Aktie. Experten hatten im Vorfeld mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie auf 0,835 CAD (0,60 US-Dollar) gerechnet.

Beim Umsatz ging es im dritten Quartal 2025 unterdessen von 3,681 Milliarden US-Dollar auf 4,148 Milliarden US-Dollar nach oben. Die Analystenschätzungen hatten sich hier auf einen Wert von 6,14 Milliarden CAD (4,38 Milliarden US-Dollar) belaufen.

Die Barrick Mining-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 3,81 Prozent stärker bei 34,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

