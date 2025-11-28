ANALYSE-FLASH: Goldman startet Rational mit 'Buy' - Ziel 771 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von RATIONAL beim Kursziel von 771 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zentrales Argument für seine Kaufempfehlung sei, dass der Großküchenausrüster bis Mitte der 2030er Jahre ein prozentual hohes einstelliges Wachstum erzielen könne, schrieb Ope Otaniyi am Freitag. Er hält zudem den Margenkonsens für 2028 für zu niedrig. Obendrein seien Sonderausschüttungen möglich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.2025
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.2025
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
