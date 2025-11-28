DAX23.764 ±-0,0%Est505.653 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.203 +0,7%Euro1,1564 -0,3%Öl63,47 +0,1%Gold4.174 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Goldman startet Rational mit 'Buy' - Ziel 771 Euro

28.11.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
640,00 EUR 9,50 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von RATIONAL beim Kursziel von 771 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zentrales Argument für seine Kaufempfehlung sei, dass der Großküchenausrüster bis Mitte der 2030er Jahre ein prozentual hohes einstelliges Wachstum erzielen könne, schrieb Ope Otaniyi am Freitag. Er hält zudem den Margenkonsens für 2028 für zu niedrig. Obendrein seien Sonderausschüttungen möglich./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

