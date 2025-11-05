DAX23.789 -0,7%Est505.625 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,83 +0,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.745 +0,3%Euro1,1479 -0,1%Öl64,70 +0,5%Gold3.963 +0,8%
Quartalszahlen voraus

Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

05.11.25 10:58 Uhr
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die RATIONAL-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
620,50 EUR -7,00 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RATIONAL wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 5,24 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,42 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 309,7 Millionen EUR - das wäre ein Zuwachs von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,83 EUR im Vergleich zu 22,03 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden EUR, gegenüber 1,19 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RATIONAL AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
02.10.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025RATIONAL OverweightBarclays Capital
02.10.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025RATIONAL OverweightBarclays Capital
02.10.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
27.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
07.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
02.10.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025RATIONAL HoldWarburg Research
06.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
19.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025RATIONAL VerkaufenDZ BANK
05.08.2025RATIONAL ReduceBaader Bank

