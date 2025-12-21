So viel Verlust wäre bei einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Langfristige Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0,4979 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 200,84 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs vom 20.12.2025 gerechnet (0,1104 USD), wäre das Investment nun 22,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,83 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1036 USD. Am 24.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5286 USD.

Redaktion finanzen.net