DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.460 ±0,0%Euro1,1712 ±-0,0%Öl60,47 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026 Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für die Aktienmärkte in 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachstum oder Verlust?

So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

21.12.25 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Worldcoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,5049 USD -0,0183 USD -3,50%
Charts|News

Am 20.12.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 2,365 USD. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,28 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären am 20.12.2025 bei einem WLD-USD-Kurs von 0,5232 USD 22,12 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -77,88 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,4789 USD. Am 06.01.2025 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,617 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com