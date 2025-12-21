So viel Wert wäre mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen

Wachstum oder Verlust?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Worldcoin verlieren können.

Am 20.12.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 2,365 USD. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,28 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären am 20.12.2025 bei einem WLD-USD-Kurs von 0,5232 USD 22,12 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -77,88 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,4789 USD. Am 06.01.2025 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,617 USD.

Redaktion finanzen.net