Warnsignal bei Bitcoin: Langfristige Investoren verkaufen

Ein Blick auf aktuelle On-Chain-Daten sorgt derzeit für Unruhe unter Krypto-Investoren. Denn ausgerechnet jene Marktteilnehmer, die sonst als besonders geduldig und überzeugungsstark gelten, beginnen offenbar damit, ihre Bitcoin-Bestände zu reduzieren. Die Rede ist von sogenannten Long-Term Holdern, also Anlegern, die ihre Coins über viele Monate oder Jahre hinweg halten und typischerweise selbst starke Kursschwankungen aussitzen. Ein Analyst zeigt auf, dass diese Gruppe der Investoren nun massiv Coins verkauft, was als stark bearishes Signal gewertet wird.

Was die On-Chain-Daten konkret zeigen

Der Analyst No Limit Gains hat auf X über 100.000 Follower und damit eine enorme Reichweite. Dieser Community zeigt er nun mit einem aktuellen Tweet, dass die Lage am Kryptomarkt noch schlimmer werden könnte. Das beigefügte Chart zeigt diese Entwicklung deutlich. Während der Bitcoin-Kurs weiterhin vergleichsweise stabil wirkt, geht das Angebot der langfristigen Halter zurück. Besonders auffällig ist dabei die rechte Seite der Grafik. Statt einzelner, kurzfristiger Ausschläge ist eine Serie mehrerer deutlicher Abverkaufsphasen zu erkennen. Das deutet darauf hin, dass diese Gruppe aktuell netto Bitcoin in den Markt abgibt.

Die schwarze Linie im Chart bildet den Bitcoin-Preis ab, während die violette Linie die gesamte Bitcoin-Menge zeigt, die von Long-Term Holdern gehalten wird. Ergänzt wird das Ganze durch grüne und rote Balken, die die Veränderung dieses Bestands über einen Zeitraum von 30 Tagen darstellen. Grüne Balken stehen für Akkumulation, rote Balken für Distribution.

Besonders brisant ist, dass die Balken zuletzt mehrfach rot ausfallen. Das bedeutet, dass Long-Term Holder über mehrere Zeiträume hinweg mehr Bitcoin verkaufen als kaufen. Historisch gesehen ist dieses Verhalten eher selten, da Coins nach einer Haltedauer von rund 155 Tagen statistisch deutlich seltener bewegt werden. Genau deshalb gilt diese Anlegergruppe als eine Art Fundament des Marktes.

Warum Verkäufe der Long-Term Holder so wichtig sind

Wenn langfristige Investoren aktiv werden, geschieht das meist aus zwei Gründen. Entweder handelt es sich um gezielte Gewinnmitnahmen in späten Phasen eines Zyklus oder um eine Art Kapitulation, bei der Vertrauen verloren geht und Positionen aus Angst abgebaut werden. Beide Szenarien haben direkte Auswirkungen auf den Markt.

Denn sobald diese Coins auf den Markt kommen, müssen sie von neuer Nachfrage aufgenommen werden. Bleibt diese Nachfrage aus, entsteht Verkaufsdruck, der den Preis nach unten zwingt. In solchen Phasen werden Erholungen häufig schnell wieder abverkauft. Besonders kritisch kann das werden, wenn die Liquidität niedrig ist und viele Marktteilnehmer mit hohem Hebel agieren.

Gesund oder gefährlich für den Markt?

Grundsätzlich kann eine Distribution durch Long-Term Holder in einem starken Bullenmarkt sogar gesund sein, da sie Angebot freisetzt und neue Marktteilnehmer einsteigen lässt. Problematisch wird es jedoch dann, wenn diese Verkäufe in einer Phase stattfinden, in der Unsicherheit dominiert und frisches Kapital fehlt.

Genau das scheint aktuell der Fall zu sein. Die jüngsten Daten deuten darauf hin, dass der Markt Schwierigkeiten haben könnte, größere Angebotsmengen ohne spürbare Preisreaktionen zu absorbieren. Entsprechend vorsichtig zeigen sich viele Analysten für das kommende Jahr und rechnen zunächst mit einer schwächeren Marktphase, bevor langfristig wieder neue Aufwärtszyklen möglich werden. Deutlich bullisher ist die Stimmung dagegen beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER).

