IQ von 276: Kim Younghoon launcht eigenen Meme Coin

Am Kryptomarkt will sich weiterhin keine Erholung einstellen. Wieder endet eine Handelswoche ohne nennenswerte Impulse, und erneut scheitert Bitcoin daran, sich nachhaltig über der Marke von 90.000 US-Dollar zu etablieren. Auch bei den meisten Altcoins dominieren Verluste, wodurch die Stimmung unter Anlegern zunehmend gedrückt wirkt. Von Euphorie ist derzeit wenig zu spüren, obwohl viele Marktbeobachter davon ausgehen, dass das kommende Jahr deutlich bessere Rahmenbedingungen mit sich bringen dürfte. Diese Einschätzung teilt auch eine Persönlichkeit, die in den letzten Monaten zunehmend Aufmerksamkeit in der Krypto-Community erhalten hat – der als intelligentester Mensch der Welt bekannte Kim Younghoon.

Kim Younghoon und sein Weg durch den Kryptomarkt

Kim Younghoon hat sich mittlerweile auch über akademische Kreise hinaus einen Namen gemacht. Sein gemessener IQ von 276 gilt als der höchste Wert, der jemals durch mehrere klinische Tests bestätigt wurde. Zum Vergleich: Der Durchschnitt liegt zwischen 85 und 115 Punkten, hochbegabt ist man ab etwa 135. Younghoons außergewöhnliche analytische Fähigkeiten verschaffen seinen Aussagen daher eine besondere Aufmerksamkeit.

In der Krypto-Szene äußerte er sich zunächst positiv zu Bitcoin und teilte mehrfach optimistische Einschätzungen zur langfristigen Entwicklung. Kurz darauf verlagerte sich sein Fokus jedoch auf XRP. Über Wochen hinweg bewarb er den Ripple-Coin öffentlich und stellte sogar die These auf, dass XRP noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

In my view, #XRP could surpass the market cap of #ETH by 2026. (NFA / DYOR) — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 17, 2025

Angesichts des aktuellen Kursniveaus, das deutlich unter dem bisherigen Höchststand liegt, wurde diese Prognose von vielen Marktteilnehmern jedoch kritisch gesehen. Für 2026 erwartet Younghoon sogar, dass XRP Ethereum übrerholen wird.

Vom Blue-Chip zu Meme Coins

Inzwischen scheint Kim Younghoon den nächsten Schritt zu machen. Sein aktueller Fokus liegt nicht mehr auf Bitcoin oder XRP, sondern auf Meme Coins. Der Token mit dem Namen $LAMB276 steht aktuell im Zentrum seiner öffentlichen Kommunikation und wird von ihm als zentrales Projekt hervorgehoben, da er den Coin selbst launchen will, wie er sagt.

My mission in life is @LAMB276.

With living faith, I walk this path.

I appreciate your trust and support.



– World’s Highest IQ 276 Holder pic.twitter.com/mA7nes9LIV — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 18, 2025

Der Coin ist bislang noch nicht offiziell gestartet, auch wenn bereits inoffizielle Token mit ähnlichem Namen existieren. Der eigentliche Launch ist rund um Weihnachten geplant. Damit zeigt sich erneut, dass selbst in einem angespannten Marktumfeld Meme Coins das Potenzial haben, große Aufmerksamkeit zu erzeugen und im Erfolgsfall stark zu performen. Ob das Projekt von Younghoon diesen Erwartungen gerecht wird, bleibt jedoch abzuwarten. Bis dahin weichen viele Anleger auf PepeNode ($PEPENODE) aus.

PepeNode als Alternative

Während viele Beobachter auf den Start von $LAMB276 warten, richtet sich der Blick anderer Anleger bereits auf bestehende Projekte mit wachsender Nachfrage. In diesem Zusammenhang wird PepeNode ($PEPENODE) zunehmend als interessante Alternative genannt. Das Projekt profitiert derzeit von starkem Interesse und hebt sich inhaltlich von klassischen Meme Coins ab.

PepeNode kombiniert das Meme-Narrativ mit spielerischen Elementen. Nutzer können in einem Strategiespiel virtuelle Mining-Farmen aufbauen, ihre Ausrüstung verbessern und im Ranking aufsteigen. Als Belohnung winken echte Meme Coins wie $PEPE oder $FARTCOIN. Dieser Gamification-Ansatz sorgt dafür, dass PepeNode nicht nur spekulativ, sondern auch funktional wahrgenommen wird.

($PEPENODE Token-Vorverkauf – Quelle: PepeNode Website)

Für den Erwerb und das Aufleveln der sogenannten Nodes werden $PEPENODE-Token benötigt. Ein Teil dieser Token wird dabei dauerhaft aus dem Umlauf entfernt, was das verfügbare Angebot kontinuierlich reduziert. Gleichzeitig dürfte mit zunehmender Bekanntheit des Spiels auch die Nachfrage weiter steigen. Darauf ergibt sich ein Mechanismus, der langfristig preistreibend wirken kann.

Aktuell befindet sich $PEPENODE noch im Presale und ist zu einem festen Preis erhältlich. Bereits über zwei Millionen US-Dollar wurden investiert, was Analysten als starkes Signal werten. Viele gehen davon aus, dass es nach dem Börsenlisting zu einer schnellen Neubewertung kommen könnte. Da der Marktstart kurz bevorsteht, bleibt interessierten Anlegern allerdings nur noch wenig Zeit, um sich frühzeitig zu positionieren.

