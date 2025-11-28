Wie viel Verlust eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet hätte

AVAX-Investition

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Avalanche Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr war ein Avalanche 43,95 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,275 AVAX im Depot. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 15,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,82 Prozent abgenommen.

Bei 13,23 USD erreichte AVAX am 22.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 54,12 USD erreichte der Coin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net