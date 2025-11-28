DAX23.735 -0,1%Est505.646 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.133 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,50 +0,2%Gold4.169 +0,3%
AVAX-Investition

Wie viel Verlust eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet hätte

28.11.25 11:03 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr bedeutet hätte | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Avalanche Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
15,0332 USD 0,0087 USD 0,06%
Charts|News

Vor 1 Jahr war ein Avalanche 43,95 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,275 AVAX im Depot. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 15,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,82 Prozent abgenommen.

Bei 13,23 USD erreichte AVAX am 22.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 54,12 USD erreichte der Coin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

