DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -7,7%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.834 -0,1%Euro1,1870 +0,2%Öl66,98 -5,3%Gold4.755 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Januar 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Januar 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die "Magnificent 7" nicht mehr unbesiegbar sind Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die "Magnificent 7" nicht mehr unbesiegbar sind
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin

02.02.26 03:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
59.449,2306 CHF -54,0576 CHF -0,09%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
64.834,0829 EUR -79,2595 EUR -0,12%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56.200,7738 GBP -37,7458 GBP -0,07%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.930.490,6288 JPY -8.823,9972 JPY -0,07%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
76.953,9443 USD 39,9407 USD 0,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.760,7063 CHF 7,1070 CHF 0,41%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.920,1893 EUR 7,1523 EUR 0,37%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.664,4968 GBP 7,1123 GBP 0,43%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
353.345,0235 JPY 1.485,9234 JPY 0,42%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.279,1429 USD 12,4389 USD 0,55%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,07%
Charts|News
CHF/ETH (Schweizer Franken-Ethereum)
0,0006 ETH -0,0000 ETH -0,40%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,09%
Charts|News
EUR/ETH (Euro-Ethereum)
0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,37%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,08%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0006 ETH -0,0000 ETH -0,43%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,77%
Charts|News
JPY/ETH (Japanischer Yen-Ethereum)
0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,35%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,04%
Charts|News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,55%
Charts|News

Eine neue Prognose von Standard Chartered sorgt bei Kryptoinvestoren derzeit für Aufsehen: Die Bank glaubt, dass Ethereum die Performance von Bitcoin langfristig übertreffen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch