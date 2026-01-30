Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin
02.02.26 03:22 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
59.449,2306 CHF -54,0576 CHF -0,09%
64.834,0829 EUR -79,2595 EUR -0,12%
56.200,7738 GBP -37,7458 GBP -0,07%
11.930.490,6288 JPY -8.823,9972 JPY -0,07%
76.953,9443 USD 39,9407 USD 0,05%
1.760,7063 CHF 7,1070 CHF 0,41%
1.920,1893 EUR 7,1523 EUR 0,37%
1.664,4968 GBP 7,1123 GBP 0,43%
353.345,0235 JPY 1.485,9234 JPY 0,42%
2.279,1429 USD 12,4389 USD 0,55%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,07%
0,0006 ETH -0,0000 ETH -0,40%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,09%
0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,37%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,08%
0,0006 ETH -0,0000 ETH -0,43%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,77%
0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,35%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,04%
0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,55%
Eine neue Prognose von Standard Chartered sorgt bei Kryptoinvestoren derzeit für Aufsehen: Die Bank glaubt, dass Ethereum die Performance von Bitcoin langfristig übertreffen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch