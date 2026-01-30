XRP, Bitcoin und Solana: Das wird kommende Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat einen erneuten massiven Abverkauf hinter sich. Der Bitcoin-Kurs ist am Wochenende auf 75.000 Dollar gefallen und viele Altcoins haben Verlust im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen müssen. Neben Bitcoin richten Anleger ihren Fokus nun auch verstärkt auf Ethereum, Solana und XRP, da sich die aktuellen Kurse hier als günstige Einstiegsgelegenheit erweisen könnten. Es gibt einige Entwicklungen, die Anleger in der kommenden Woche beachten sollten, um zu entscheiden, ob nun ein günstiger Zeitpunkt ist, um zu kaufen oder nicht.

Vorsichtiger Optimismus

Der Crash am Wochenende folgte auf eine Verkettung von Ereignissen, die sich genau in einer Zeit ergeben haben, in der die Liquidität am Kryptomarkt ohnehin dünn ist. Die US-Regierung ging erneut in den Shutdown und Explosionen im Iran haben Gerüchte angeheizt, dass die USA jeden Moment angreifen werden. Allerdings zeigt der Krypto-Experte von Rundumbitcoin auf, dass sich in beiden Bereichen in den kommenden Tagen eine Deeskalation anbahnen könnte.

Der Analyst zeigt nicht nur auf, dass XRP, Solana und Bitcoin jeweils an charttechnisch relevanten Kursmarken gedreht haben, sondern dass es auch eine Lösung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA geben könnte. Außerdem sieht es so aus, als würde der US-Shutdown diesmal schon bald geklärt werden, sodass man sich schon morgen auf eine Übergangslösung zum Haushaltsbudget einigen könnte.

Günstige Kaufgelegenheit?

Noch ist es zu früh, um die Situation zu bewerten, da der Analyst von Rundumbitcoin aufzeigt, dass das volle Ausmaß erst dann abzuschätzen sein wird, wenn am Montag die Börsen öffnen. Allerdings sieht es aus charttechnischer Sicht so aus, als könnte es bei XRP, Bitcoin und Solana zu einem Wendepunkt kommen. Hier kam es nämlich schon am Samstag genau an wichtigen Marken zu einer Umkehr.

Solana ist genau knapp unter der psychologisch wertvollen 100 Dollar Marke wieder gestiegen, während XRP im Bereich um 1,50 Dollar eine starke Unterstützungszone gebildet hat, die im ersten Schritt auch wieder gehalten hat. Gleichzeitig hat Bitcoin genau im Bereich um 75.000 Dollar gedreht.

Das ist zwar keine Garantie für eine schnelle Gegenbewegung, allerdings kam es bei allen drei Coins in den jeweiligen Bereichen schon in der Vergangenheit zu einer Erholung und aktuell deutet einiges darauf hin, dass es auch diesmal wieder so sein könnte, wenn keine weitere Hiobsbotschaft aus den USA folgt. Viele Anleger weichen im aktuellen angespannten Marktumfeld aber auch auf Altcoins mit mehr Potenzial aus, wobei vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) immer wieder genannt wird.

Steht Bitcoin Hyper vor der Mega-Rallye?

Während es für Bitcoin und den breiten Kryptomarkt in den letzten Tagen steil bergab ging, ist die Nachfrage bei Bitcoin Hyper explodiert. Hier wird eine Layer-2-Lösung entwickelt, die Bitcoin mit den Vorteilen moderner Blockchains verbinden soll, sodass Bitcoin-Transaktionen schneller und günstiger werden, während auch DeFi-Anwendungen vollumfänglich nutzbar werden.

Das könnte sich als echter Gamechanger für den gesamten Kryptomarkt erweisen, da es dadurch möglich wird, nicht mehr nur von der Bitcoin-Kursentwicklung zu profitieren, sondern auch zusätzliche Renditen in Form durch Zinsen zu generieren, beispielsweise durch Lending oder Staking, was bisher nur mit neueren Coins möglich war.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Im Zentrum der neuen Hyper Chain steht der $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Da schon in dieser frühen Phase über 31 Millionen Dollar investiert wurden, ist der Coin jetzt schon gefragter als $ETH damals im ICO von Ethereum. Das führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch schnell um weit mehr als das 10-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.