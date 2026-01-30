Ethereum Kurs Prognose: Das wird jetzt wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat ein extrem turbulentes Wochenende hinter sich. Nachdem Bitcoin zeitweise bis auf rund 75.000 US-Dollar gefallen ist, hat sich die Nervosität sehr schnell auch auf die Altcoins übertragen. Besonders Ethereum geriet stark unter Druck. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf rund 20 Prozent, allein an einem Tag kam es zu zweistelligen Abschlägen. Viele Anleger fragen sich nun, ob diese Bewegung den Beginn einer längeren Schwächephase markiert oder ob sich gerade eine seltene Einstiegschance eröffnet.

Kryptomarkt im Ausnahmezustand

Auslöser für den plötzlichen Einbruch war keine einzelne Nachricht, sondern eine Kombination mehrerer belastender Faktoren. Am Wochenende ist die Liquidität an den Märkten traditionell geringer, sodass bereits vergleichsweise kleine Verkaufswellen starke Kursbewegungen auslösen können. Da Kryptowährungen rund um die Uhr gehandelt werden, entlädt sich Unsicherheit hier meist zuerst.

Während Bitcoin innerhalb kurzer Zeit deutlich nachgegeben hat, fiel die Reaktion bei Ethereum noch heftiger aus. Der Kurs rutschte in Richtung 2.200 US-Dollar ab und viele Marktteilnehmer werteten das als klares Warnsignal. Historisch betrachtet sind solche Phasen extremer Angst jedoch häufig genau die Momente, in denen langfristig orientierte Investoren beginnen, Positionen aufzubauen.

Eine Zone entscheidet über den weiteren Verlauf

Charttechnisch befindet sich Ethereum aktuell an einem besonders sensiblen Punkt. Nachdem die Unterstützung im Bereich um 2.500 US-Dollar nicht gehalten hat, rückt nun die Zone um 2.200 US-Dollar in den Fokus. Diese Marke spielte bereits in früheren Marktphasen eine wichtige Rolle. Damals folgte auf eine längere Konsolidierung in diesem Bereich ein dynamischer Aufwärtsimpuls.

$ETH lost its $2,500 support level and then had a flash crash.



Now, Ethereum is hovering above the $2,200 support zone which was the accumulation zone in Q2 2025.



If ETH loses this, a dump towards $1,700-$1,800 will happen.



And if ETH reclaims the $2,500 level, a 10%-15%… pic.twitter.com/ScuZ8nsbtG — Ted (@TedPillows) February 1, 2026

Beim ersten Test konnte sich der Kurs hier stabilisieren. Ob diese Unterstützung nachhaltig hält, dürfte sich jedoch erst mit dem Start der neuen Handelswoche zeigen, wenn auch die traditionellen Finanzmärkte wieder öffnen. Kurzfristige Schwankungen sind daher weiterhin möglich, doch genau diese Phase könnte entscheidend für die mittelfristige Richtung werden.

Politische Entspannung als möglicher Kurstreiber

Neben der technischen Situation sind es vor allem politische Entwicklungen, die den Markt in den kommenden Tagen beeinflussen dürften. Die Eskalationsängste rund um den Iran haben sich zuletzt etwas abgeschwächt, da beide Seiten Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Gleichzeitig wird erwartet, dass der erneute Stillstand der US-Regierung nur von kurzer Dauer sein könnte.

NEW: The U.S. told Iran it is prepared to meet and negotiate a deal pic.twitter.com/jSXqL4VhTy — Amonyx (@amonyx) February 1, 2026

Sollten sich diese Unsicherheitsfaktoren tatsächlich auflösen, könnte die Risikobereitschaft der Anleger rasch zurückkehren. Ethereum ist fundamental weiterhin stark positioniert, unter anderem durch seine zentrale Rolle im DeFi-Bereich, bei Stablecoins und bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte. An diesen Grundlagen hat sich trotz des Kurssturzes nichts geändert. Deshalb werten viele Analysten die aktuelle Bewegung eher als Überreaktion, auf die häufig eine deutliche Gegenbewegung folgt.

Trotzdem ist Zurückhaltung angebracht. Wer über einen Einstieg nachdenkt, sollte die Marktreaktion nach dem Wochenstart genau beobachten, um besser einschätzen zu können, ob sich die Lage beruhigt oder ob es noch einmal zu starken Ausschlägen kommt.

Bitcoin Hyper als Alternative abseits der Marktschwankungen

Während Ethereum und andere große Kryptowährungen stark von der allgemeinen Marktstimmung abhängig sind, rücken bei manchen Anlegern Projekte in den Fokus, die sich noch in einer frühen Phase befinden. Eines davon ist Bitcoin Hyper ($HYPER). Dabei handelt es sich um eine neue Layer-2-Lösung, die darauf abzielt, Bitcoin technisch zu erweitern.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Bitcoin Hyper will schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig den Zugang zu DeFi-Anwendungen und dApps auf Bitcoin-Basis eröffnen. Dadurch könnten Bitcoin-Bestände künftig nicht nur gehalten, sondern auch aktiv eingesetzt werden, etwa für Lending oder Staking. Der $HYPER-Token befindet sich aktuell noch im Vorverkauf und ist damit weitgehend unabhängig von den kurzfristigen Kursschwankungen des Gesamtmarktes.

Der Vorverkaufspreis wird sogar mehrfach erhöht, sodass diejenigen, die früh einsteigen, einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Börsen mitnehmen können. Nach dem Launch erwarten einige Analysten dann einen Kursanstieg im drei- bis vierstelligen Bereich, wenn sich die neue Layer 2 wie erwartet durchsetzen sollte.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

