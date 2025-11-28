Uniswap: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
28.11.25 11:03 Uhr
Vor Jahren Uniswap gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr notierte Uniswap bei 13,48 USD. Bei einem UNI-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,16 Uniswap in seinem Depot. Die gehaltenen Uniswap wären am 27.11.2025 455,43 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 6,141 USD lag. Das entspricht einer Einbuße um 54,46 Prozent.
Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 08.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 18,66 USD.
